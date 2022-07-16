Одесские отели, принадлежащие россиянам, суд передаёт в управление АРМА

30 июня Печерский районный суд Киева передал в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) отельный комплекс «Аркадия» в Одессе.

Определение суда было обнародовано в Едином реестре судебных решений 8 июля.

Согласно материалам суда, отель принадлежит трём гражданам России (их имена в определении закрыты), которые в РФ владеют рядом субъектов хозяйствования.

«Таким образом, средства полученные в качестве доходов от ведения хозяйственной деятельности указанных гостиниц могут выводиться на подконтрольные оффшорные предприятия и перечисляться на счета подконтрольных предприятий в РФ, что позволяет использовать полученные средства для финансирования действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», – говорится в определении.

Следователь, согласно документу, заявлял, что этот отельный комплекс может быть принудительно изъят по закон о конфискации имущества России и её резидентов. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей.

Также согласно решению Печерского суда, опубликованного в ЕРДР 7 июля, в управление АРМА передан отель «Центральный». Судя по документу, он принадлежит тем же лицам, которые владеют комплексом «Аркадия».

Арест наложен ещё на два отеля – «Моцарт» и «Одесса», сообщило 13 июля, ссылаясь на источники, издание УСИ.

«Правоохранители установили, что в Одессе работает 4 отеля, конечными бенефициарами которых являются граждане РФ. 9 апреля 2022 года полиция открыла уголовное производство, в рамках которого проводит досудебное расследование по факту отмывания денег и финансирования антигосударственной деятельности», – отмечается в публикации.

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