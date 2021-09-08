В Одессе появился ещё один 5-звёздочный отель

7 сентября во время пятнадцатого заседания Комиссии по категоризации средств размещения при Госагентстве по туризму одному одесскому отелю присвоили категорию 5 звёзд.

Как сообщает на своей странице в Facеbook Государственное агентство развития туризма в Украине, речь идёт об отеле «Hotel de Paris Odessa MGallery», что на Екатерининской площади в Одессе.

Подтвердить желаемую категорию не удалось отельерам гостиницы «Моцарт». Из-за несоответствия многим требованиям, ей отказано в 4-х звёздах. Среди основных причин отказа — неприспособленность условий для людей с инвалидностью, — говорится в сообщении.



На предыдущих заседаниях Комиссии по присвоению звёзд украинским отелям присвоена категория «пять звёзд» отелям «Premier Hotel Odesa», Maristella Marine Residence и «Отрада» (Одесса), «четыре звезды» отелям «Морской», «Apc Palace», «Alice Place», «Гагарин», «Чёрное море», «три звезды» — «Чёрное море», что на Ришельевской, 59, «Radisson Hotel City Centre Odessa», «Александровский», «Зенит», «Рациотель Маренеро Одесса», «Улисс», «ОК Одесса» и «Аркадия», а отель «Фиеста» из г. Белгород-Днестровский — «одну звезду».

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