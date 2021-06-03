Шоб вы себе знали: центр Одессы на выходных станет большой пешеходной зоной

С 19:00 4 июня (пятницы) до 24:00 6 июня (воскресенья) в центре Одессы заработает самая большая пешеходная зона в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Такой режим работы будет сохраняться во все последующие выходные и праздничные дни», — говорится в сообщении.



Центральная часть города будет представлять собой единую большую пешеходную зону, ограниченную:

ул. Дерибасовской (на участке между ул. Пушкинской и ул. Екатерининской),

ул. Екатерининской (на участке от ул. Греческой до Приморского бул.),

Екатерининской площадью,

Сабанеевым мостом,

пер. Чайковского,

пер. Воронцовским,

ул. Ланжероновской,

ул. Ришельевской (на участке от ул. Греческой до ул. Ланжероновской),

ул. Пушкинской (на участке от ул. Греческой до пер. Чайковского).

На въездах в пешеходную зону будут стоять патрули КУ «Муниципальная варта» и полиции, а въезды будет ограничены цветочными клумбами.



Некоторым категориям граждан будет разрешён въезд в пешеходную зону:

люди с инвалидностью и лица пожилого возраста;

местные жители при наличии документов о регистрации или договора аренды;

постояльцы отелей при наличии бронирования номера;

такси с пассажирами — местными жителями или постояльцами отелей с документами;

курьеры службы доставки на мопедах при условии пешего передвижения;

свадебные кортежи в ЗАГС на ул. Ришельевской;

машины, доставляющие продукты в магазины и рестораны;

велосипеды, самокаты и моноколёса. Мотоциклам и мопедам въезд будет запрещён наравне с автомобилями. Кроме того, на улицах пешеходного центра будет запрещена стоянка автомобилей. Парковка будет разрешена только во дворах или на внутренних парковочных площадках заведений. Контроль за соблюдением правил парковки будут осуществлять инспекторы отдела контроля за безопасностью дорожного движения и паркования Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения. Также разработан механизм эвакуации автомобилей. В рабочие дни в центре Одессы сохранится обычный график дорожного движения. Как сообщала Одесса News, специалисты КУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» выполнили работы по установке знаков в соответствии со схемами организации дорожного движения. Фото: Одесса News/Александр Александров Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.