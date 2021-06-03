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12-13 июня X Всеукраинские соревнования по спортивным танцам «Жемчужина Одессы»

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12-13 июня в Одессе традиционно пройдут X Всеукраинские соревнования по спортивным танцам «Жемчужина Одессы».

В этом году ожидается более 1 000 участников в составе 50 команд из Украины, Молдовы и Турции.

Возрастная категория спортсменов — от 3,5 до 20 лет.

Торжественное открытие состоится 12 июня в 15:30 по адресу: г. Одесса, Фонтанская дорога, 23 (спортивно-оздоровительный комплекс ОНЮА).

Дополнительную информацию можно получить у организатора мероприятия по телефону: 093 420 56 85.

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