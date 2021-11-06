Бывший тренер сборной Украины стал тренером итальянского клуба «Дженоа»

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко сегодня станет тренером клуба итальянской Серии А «Дженоа».

По информации итальянских СМИ, как пишет Укринформ, Андрей Шевченко будет зарабатывать в «Дженоа» 1,8 миллионов евро в год плюс бонусы.

Шевченко подпишет двухлетний контракт с опцией продления ещё на год. Его помощниками будут Андреа Малдера и Мауро Тассотти, работавшие с ним в сборной Украины.

«Дженоа» возглавляет Давид Баллардини, но вскоре будет объявлено о прекращении сотрудничества с ним. В чемпионате Серии А «Дженоа» занимает 17-е место.

Свой дебютный матч в Серии А в качестве тренера Шевченко проведёт 21 ноября против «Ромы».

Как сообщала Одесса News, летом Андрей Шевченко не стал продлевать контракт со сборной Украины. Бывший тренер сборной Украины заявил, что был готов продолжать работу со сборной после Евро-2020, но не получил от президента УАФ Андрея Павелко ни одного предложения.

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