Шева покинул сборную Украины

Наставник футбольной сборной Украины Андрей Шевченко и его ассистент Андреа Малдера объявили о завершении контракта с Украинской ассоциацией футбола.

На 9 августа запланированы заседания Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о новом тренерском штабе сборной Украины, сообщает Укринформ.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал уход Андрея Шевченко в Facebook.

«Я бесконечно благодарен Андрею Шевченко и его тренерскому штабу, что в течение пяти лет работали в сборной Украины! Уважаю их решение развивать свою карьеру на клубном уровне. Спасибо за все те эмоции, которые все мы пережили за этот период во время матчей сборной Украины. Наша главная команда сделала огромный шаг вперёд в своём развитии. Мы начали играть в современный, зрелищный футбол. Игрой сборной Украины под руководством Андрея Шевченко восхищались не только в Украине, но и во всём мире! Уверен, в памяти болельщиков среди других ярких матчей навсегда останутся домашние выигрыши у Сербии и Португалии, тактически безупречная победа над Испанией… Выступление сборной на Евро-2020 стало отдельной яркой страницей украинского футбола. Первый в истории выход в плей-офф на чемпионатах Европы и итоговое место в восьмерке сильнейших команд континента — об этом мы только мечтали, когда Андрей Шевченко в 2016 году начинал свою работу во главе национальной команды.

Стратегия и путь развития сборной, выбранные пять лет назад, подтвердили свою правильность замечательным историческим результатом! Считаю, что эту работу нужно продолжить, и рассчитываю на то, что и Андрей Шевченко, и представители его тренерского штаба останутся в структуре УАФ в качестве консультантов и в дальнейшем. Не исключаю, что приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины», — написал Павелко.

Одесса News сообщала, как главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал первый матч команды на Евро-2020 против Нидерландов.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko.

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