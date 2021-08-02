Одесская водная полиция привлекла к ответственности двух нетрезвых судоводителей

Двух нетрезвых судоводителей задержала водная полиция Одесской области.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

В отношении правонарушителей, 1990 и 1957 г.р., правоохранители составили протоколы по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что что младшего по возрасту мужчины — жителя Троицкого — правоохранители разоблачили в акватории Чёрного моря. Тот на пляже в одесской Аркадии управлял в состоянии опьянения моторной лодкой.

Другой гражданин — житель Белгорода-Днестровского — в акватории Днестровского лимана нетрезвым управлял моторным катером.



Полицейские напоминают, что за управление судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных работ или административного ареста с лишением права управления плавсредств.

Как сообщала Одесса News, в мае 2921 года 6-летнего одессита врачи вывели из состояния острого алкогольного опьянения.

Фото: водная полиция

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