Отныне Украина будет отслеживать белорусские суда аж до Чёрного моря

Речная информационная служба (РИС) расширила зону действия на реку Припять до границы с Беларусью. Теперь суда, заходящие во внутренние водные пути Украины со стороны Беларуси, будут отслеживаться от госграницы до самого Чёрного моря.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, отныне зона РИС перекрывает реки Днепр, Припять до границы с Республикой Беларусь и судоходную часть реки Десна.

Три радиолокационные станции установлены в сёлах Сухолучье, Сорокошичи и Днепровское, а 29 июля представители Украинского государственного центра радиочастот завершили испытания оборудования.

«Наличие связи между судами, береговыми организациями и службами, обеспечивающими безопасность движения судов, положительно скажется на безопасности речного транспорта. Ведь радиосистема отслеживает все суда, которые оборудованы системой АИС», — говорится в сообщении.

Ранее Госпогранслужба Украины усилила меры охраны границы с Республикой Беларусь. Ведомство сообщило о планах более детально отслеживать иностранные суда, пересекающих границу Украины с Беларусью по рекам Припять и Днепр.

Кстати. Речная информационная служба Украины — структурное подразделение филиала «Дельта-лоцман», созданное для обеспечения условий безопасного судовождения на внутренних водных путях Украины.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года Президент Владимир Зеленский подписал Указ «О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике», которым предусмотрено содействие Литве в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за стремительного увеличения количества нелегальных мигрантов с территории Беларуси (предоставление гуманитарной помощи в виде колючей проволоки для обустройства литовско-белорусской границы).

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