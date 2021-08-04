Одесский припортовый подвёл итоги первого полугодия: что оказалось

В первой половине 2021 года прибыль Одесского припортового завода составила 434 млн грн — против 1,17 млрд грн убытков, полученных за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает сайт ОПЗ.

С начала 2021 года АО «Одесский припортовый завод» работает с частичной загрузкой производственных мощностей (1 агрегат аммиака и 2 агрегата карбамида). За первое полугодие на предприятии произвели 276,1 тыс. тонн аммиака, в том числе товарного — 42,1 тыс. тонн, и 409,2 тыс. тонн карбамида.

За этот период завод отгрузил на суда 1,037 млн тонн аммиака и 362,9 тыс. тонн карбамида.

Чистый доход предприятия от реализации продуктов, товаров и услуг составил 1,25 млрд грн — это на 22,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года, и является наибольшим результатом чистого дохода за полугодие, начиная с 2017 года.

Валовая прибыль завода за этот период составила 280,2 млн грн — это на 24,8% больше показателя за первое полугодие 2020 года.

Отмечается также, что в течение 1-го полугодия в АО «ОПЗ» проводился комплекс планово-предупредительных ремонтных работ на производственных мощностях предприятия. Специалисты также провели важный ремонт в цехе перегрузки карбамида, в частности, заменили цепь на кратцер-кране, который является одним из основных средств для перегрузки карбамида на морской транспорт. Также продолжаются масштабные ремонтные работы на 2-м агрегате по производству аммиака.

Как сообщала Одесса News, днями Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий избрал членов Наблюдательного совета АО «Одесский припортовый завод».

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