Украина обсуждает с Турцией использование плавучих электростанций

Украина продолжает обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества с Турцией, в частности, использование турецких плавучих электростанций для поставок электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

“Плавающие электростанции – это возможность обеспечения генерацией определённого региона, это один из элементов децентрализации энергосистемы. Особенно это важно в условиях, когда Россия продолжает ежедневно атаковать наши энергообъекты”, — сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Отмечается, что украинская и турецкая стороны договорились продолжить переговоры по этому вопросу, уделив особое внимание безопасности плавучих электростанций и местам их расположения.

«Турция является важным стратегическим партнёром нашей страны, и украинская сторона заинтересована в укреплении дальнейшего сотрудничества», — добавили в министерстве.

Как сообщала Одесса News, с ноября 2022 года турецкая компания «Karpowership» ведёт переговоры с «Укрэнерго» об отправке в Одессу судов, производящих электроэнергию.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.