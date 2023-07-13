Неижпапа обсудил с командующим 6-го флота ВМС США ситуацию в Чёрном море

Командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа обсудил с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Томасом Иши ситуацию в Черноморском регионе и возможные пути её улучшения.

Об этом пресс-служба ВМС сообщила в Facebook.

Отмечается, что встреча командующих состоялась в режиме видеоконференции.

«Среди обсуждённых тем были также итоги учений Sea Breeze в этом году и дальнейшая подготовка личного состава».

Как сообщала Одесса News, по словам Алексея Неижпапы, «Украины без моря не будет, и мы это понимаем».

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