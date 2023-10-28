Почему ночью в Одессе выла воздушная тревога

Минувшей ночью около 1.00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования «Искандер-К».

Об этом 28 октября в Telegram сообщил пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что пуски производились из района Джанкоя временно оккупированного Крыма.

«Зенитные ракетные подразделения воздушного командования «Восток» Воздушных сил сбили три крылатые ракеты врага, четвёртая – также не достигла своей цели», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что терминалы порта Южный «ТИС-Зерно», «ТИС-Минудобрения», «ТИС-Уголь» и ГП «Ворлд ТИС-Южный» выделят $400 тыс. на создание дополнительных передвижных групп противовоздушной обороны для защиты Одессы от атак российских дронов.

Инфографика: ВС ВСУ

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