Группа ТИС порта Южный выделила $400 тыс на дополнительные силы ПВО для Одессы

Терминалы порта Южный «ТИС-Зерно», «ТИС-Минудобрения», «ТИС-Уголь» и ГП «Ворлд ТИС-Южный» выделят $400 тыс. на создание дополнительных передвижных групп противовоздушной обороны для защиты Одессы от атак российских дронов.

Как сообщили порталу Regionews в пресс-службе терминала «ТИС-Зерно», половину суммы на закупку дополнительной ПВО – $200 тыс. – выделяет венгерский владелец группы ТИС Алексей Федорычев.

«Безопасность и защита украинцев – важнейший вопрос сегодняшнего дня. Руководство страны, украинское правительство и Вооружённые силы Украины делают от себя всё возможное, чтобы обеспечить эту защиту. Однако и бизнес не должен стоять в стороне от этих процессов. Только совместными усилиями мы сохраним украинскую землю и людей», – цитирует пресс-служба слова Федорычева.

Распределением средств и контролем за исполнением этого проекта будет заниматься благотворительный фонд Алексея Ставницера. Первые транши благотворительных взносов уже начали поступать, сообщили в пресс-службе.

«Закупленное оборудование будет передано подразделениям ВСУ, от которых уже поступили соответствующие запросы на фонд. Новые передвижные группы будут защищать город в целом», – отметили в фонде.

Сколько планируется закупить оборудования для передвижных групп противовоздушной обороны за эти средства, не сообщают из соображений безопасности.

Одесса News информировала о российской ракетной атаке ночью 25 сентября 2023 года, когда были существенно повреждены здание морского вокзала в Одессе и гостиница, расположенная рядом.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy