716-й день войны начался под руководством нового Главкома Сырского: что о нём известно

Назначенному Указом Президента Украины 8 февраля Главнокомандующему Вооружённых Сил Украины Александру Сырскому 58 лет.

Он родился в 1965 году в селе Новинки Владимирской области РСФСР, там же, в России, получил первое военное образование – в 1986-м он закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В том же году начал службу в армии – на должности командира мотострелкового взвода 25-й мотострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии ВС СССР (дислоцировалась в Лубнах Полтавской области). Позже служил в Национальной гвардии, затем – в Вооружённых силах Украины. С 2000-го по 2007-й был сначала начальником штаба, затем командиром 72-й механизированной бригады (с 2017 года – 72-я ОМБр имени Чёрных Запорожцев).

С 2007 года Сырский служил в командовании украинской армии: начальником штаба – первым замом командующего Объединённым оперативным командованием ВСУ, первым замкомандующего Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ. Участвовал в отражении российской агрессии с 2014 года, когда занял должность заместителя командующего Антитеррористической операцией на Донбассе. Позже в 2014-м стал начальником штаба АТО.

На этот период приходится операция по отходу украинских войск из Дебальцево в 2015-м, которой командовал Сырский. Ожесточённые бои на дебальцевском плацдарме в январе–феврале 2015 года стали одной из причин заключения Минских соглашений, однако относительный успех операции позволил Украине добиться более выгодных стартовых условий. Генерал впоследствии настаивал в своих интервью, что отступление сил АТО было организованным, а сама дебальцевская операция нанесла российским оккупационным войскам серьёзные потери, сделав невозможным их дальнейшее наступление. Такое мнение разделяло и высшее политическое руководство Украины – за бои на дебальцевоском плацдарме Сырский получил орден Богдана Хмельницкого ІІI степени и звание генерал-лейтенанта.

В 2017-м Александр Сырский стал командующим АТО, в 2019-м несколько месяцев командовал операцией Объединённых сил, после чего возглавил Сухопутные войска ВСУ. С началом полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Сырский командовал обороной столицы. В конце марта – начале апреля оккупанты отступили из Киевской, Черниговской и Сумской областей, что стало первым крупным успехом Сил обороны Украины во время большой войны. За участие в киевской оборонной операции Сырский получил орден Богдана Хмельницкого II степени и звание Героя Украины.

Позже Сырский участвовал в разработке и реализации успешного харьковского контрнаступления, когда украинским военным удалось в течение трёх недель освободить почти все оккупированные районы Харьковской области, а после этого курировал главные направления боевых действий на Донбассе – в Соледаре, Бахмуте и Авдеевке.

Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр называла Сырского одним из самых талантливых генералов XXI века. Киевская оборонительная операция, по её словам, стала «водоразделом, разделяющим войну на до и после».

«Это не просто спасло наше государство. Мы должны понимать, что освобождение Киевской области – это освобождение Украины. У врага был очень чёткий и понятный план: захватить Киев… Мы первую и ключевую битву выиграли. Выиграли у врага, который гораздо сильнее. И, безусловно, нужно понимать, кто за этим стоит. Я думаю, что в учебниках напишут об этом. Обороной Киева как раз руководил генерал-полковник Сырский», – говорила она.

По мнению Маляр, образование Сырского, полученное в СССР, – его дополнительное преимущество: «Александра Станиславовича упрекают, что у него советское военное образование. Это вещи, которые не выдерживают никакой критики. Это сильная сторона в войне с россиянами, это дополнительный плюс, который позволяет полностью понимать логику врага».

Президент Зеленский заявил, что ждёт от нового Главкома «реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год с учётом реальной ситуации на поле боя и перспектив».

«Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу именно первой линии фронта. Надо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны. Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах. Надо построить в армии действенную систему ротаций. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад ВСУ и подразделений Госпогранслужбы», – сказал он.

Изменения, по словам Зеленского, должны коснуться обучения военнослужащих, чтобы только тренированные солдаты отправлялись на фронт. «2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооружённые силы Украины», – добавил президент.

The Washington Post, рассуждая о возможных преемниках Залужного в начале февраля, писала, что неизвестно, как смена Главкома повлияет на «военные показатели Украины», но Сырский, утверждала газета, – не слишком популярен среди рядовых военных, в частности, потому, что не слишком ценит жизни рядовых солдат и считается «командиром советского стиля». Источник издания отмечал, что генерал «слишком долго держал войска под обстрелом», когда украинские войска должны были отступить.

Неназванный собеседник WP в окружении Зеленского назвал Сырского «персонажем вроде Паттона» – американского генерала времён Второй мировой войны, известного жёстким (а иногда и жестоким) отношением и к противнику, и к собственным солдатам. «Беречь солдат – не в его генах», – сказал человек, близкий к Зеленскому.

Чем в дальнейшем будет заниматься Валерий Залужный, на данный момент не известно. Зеленский предложил уже бывшему Главкому ВСУ «и дальше быть в команде», не приводя никаких деталей этого предложения. Залужный, в свою очередь, никак не комментировал будущие планы по итогам встречи с Верховным Главнокомандующим. Некоторые СМИ писали, что Зеленский на встрече в конце января предлагал Залужному пост советника по вопросам модернизации армии или посла в одной из стран НАТО. Однако от должности советника Главком тогда отказался, а послом он стать не может, поскольку посол не может быть военнослужащим, а до конца военного положения Залужный не может уволиться со службы.

Одесса News информировала об опубликовании на сайте Офиса Президента Украины 8 февраля указов о смене Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины.

Фото из открытых источников

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