Зеленский официально сменил Главнокомандующего ВСУ, опубликованы указы

На сайте Офиса Президента Украины 8 февраля опубликовали указы №59/2024 и №60/2024 о смене Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины.

Первым указом Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего. Вторым – назначил на его место командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Вечером 8 февраля Зеленский и Залужный сообщили, что обсудили обновление руководства ВСУ.

«Время для такого обновления – именно сейчас», – написал Президент. Зеленский отметил, что он предложил Залужному «и дальше быть в команде».

Позже Глава государства объявил о том, что вместо Залужного ВСУ возглавит Сырский. По словам Президента, команду перезагрузки украинской армии новый Главком представит днями.

Одесса News информировала, что Президент Зеленский, комментируя увольнение 7 февраля 2024 года Министра по делам ветеранов Юлию Лапутину, сказал: «Украине нужна сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере».

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