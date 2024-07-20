Зеленский в интервью ВВС ответил, готов ли уйти с должности

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 19 июля интервью ВВС ответил на вопрос, готов ли он передать власть другому человеку во главе страны.

«Да, конечно. После войны. Мы должны закончить войну. И должны покончить с Путиным. Это очень важно для наших людей и нашей страны», – сказал Президент.

На вопрос, что помогает ему быть президентом в военное время, Глава государства предположил, что это – «нормальные ценности» его семьи.

«Я не какой-то особенный человек или что-то вроде этого, у меня были хорошие родители и ценности обычных, нормальных людей», – добавил он.

Одесса News информировала, что очередные президентские выборы в Украине должны были состояться весной 2024 года.

В ст. 19 закона Украины о правовом режиме военного положения сказано, что в условиях военного положения (этот режим в Украине действует с 24 февраля 2022 года) запрещается проводить президентские и парламентские выборы.

По мнению сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, в 2024 году в Украине должны состояться выборы, даже несмотря на российское вторжение.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy