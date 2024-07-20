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Король Чарльз ІІІ встретился с Владимиром Зеленским

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В ходе визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский был принят Королём Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Глава Украинского государства выразил благодарность британцам, правительству Его Величества и подчеркнул, что Соединённое Королевство остаётся одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил Короля Чарльза III и всю королевскую семью за поддержку украинского народа и внимание к украинцам, которые нашли временное убежище в Великобритании.

Одесса News информировала, что Банк Англии с 5 июня запустил в обращение новые банкноты с портретом короля Чарльза III.

Фото: сайт Президента Украины

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