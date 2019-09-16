С выставки в Великобритании похитили золотой унитаз

В британском Оксфордшире похитили с выставки работу художника Маурицио Каттелана — золотой унитаз, который в своё время арендовал Дональд Трамп.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на AFP.

«Банда воров в субботу похитила 18-каратовый золотой туалет с художественной выставки в британском дворце Бленхайм”, — сообщили в местной полиции.

Поскольку унитаз был подключён к системе канализации и водопровода, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению.

66-летнего подозреваемого уже арестовали. Впрочем «экспонат не найден, но мы проводим тщательное расследование, чтобы найти его и привлечь к ответственности виновных», — заявили в полиции.

Золотой унитаз был установлен в замке в рамках первой за 20 лет персональной выставки Каттелана. Предмет искусства выполняет свою функцию и посетители могут использовать его по прямому назначению. Каждому отводится три минуты. Стоимость унитаза оценивается в 1 млн фунтов.

Ранее произведение итальянского художника Маурицио Каттелана, получившее название «Америка», был выставлено в нью-йоркском музее Гуггенхайма по просьбе президента США Дональда Трампа.