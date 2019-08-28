В Лондоне выставили картины одесских художников

В престижной галерее Saatchi Gallery London выставили картины девятерых украинских художников, в том числе — одесситов.

Как отмечает Культурометр, в этой знаменитой галерее стартовал мировой проект Cash is King-2, собравший картины на купюрах из 40 стран мира.

Кураторы проекта Bob Osborne и Carrie Reichardt подчеркнули, что «наличные деньги — это не старый неповоротливый король, считающий что он правит миром. Искусство банкротства, возможно, самое ожидаемое шоу в 2019 году. Проект заполнит галерею Saatchi Gallery London духом анархии и свежести».

Для проекта скандально известная одесская художница Ева Ятт изобразила на однодолларовой купюре женские гениталии. Нужно отметить, что Ева давно исследует эту табуированную тему.

«Cash is King 2» — это разговор о деньгах, в котором организаторы приглашают принять участие всех, так как деньги являются глобальной планетарной темой. Переосмыслить отношения к деньгам является одним из актуальных вопросов современного искусства. Так как деньги являются сакральным объектом для большинства людей 21 века, сказал куратор украинской секции Кирилл Бондаренко, отметив, что впервые в истории украинского свободного искусства сразу 9 художников из Украины демонстрируют свои работы в легендарной галерее Saatchi Gallery London. Шесть из них — одесситы.