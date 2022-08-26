ВМС ВСУ вскоре пополнятся новым кораблём «Черкассы»

Новый корабль Военно-морских сил Украины получит название «Черкассы» — в честь тральщика с бортовым номером U-311, чей экипаж отличился во время крымских событий 2014 года.

Об этом сообщил командующий ВМСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в видеоинтервью на официальной странице Генштаба ВСУ.

«У нас появится новый корабль «Черкассы». Он уже почти есть. В ближайшее время узнаете. Да, это не будет тот корабль «Черкассы», на котором служил я, но там будет дух «Черкасс», — заявил флотоводец.

Речь, по всей видимости, идёт об одном из двух британских противоминных кораблей типа Sandown, приобретённых Украиной летом прошлого года. Во флоте Её Величества они носили названия HMS Blyth и HMS Ramsey.

Корабль противоминной обороны морской зоны «Черкассы» героически защищался в Донузлаве в марте 2014 года, пытаясь противостоять захвату со стороны ЧФ РФ. Однако 26 марта, после массированной атаки, корабль всё же перешел под контроль оккупантов. В настоящее время он стоит в Стрелецкой бухте временно оккупированного Севастополя.

Именно сейчас украинские моряки проходят обучение на двух британских минных тральщиках в Великобритании. Эти корабли, согласно подписанному летом 2021 года в Одессе меморандуму, будут переданы Украине. Они построены в 1990-х гг., имеют тоннажность 484 тонны, длину 53 метра, скорость до 13 узлов, имеют на вооружении одну 30-мм автоматическую пушку «Бушмастер», пулемёты и разнообразное оборудование для поиска и уничтожения мин в море.

Перед передачей в ВМС Украины они должны пройти переоборудование с модернизацией противоминного вооружения и других систем.

Других перспектив пополнения ВМС Украины в ближайшее время нет, кроме достройки ракетного корвета в Турции, который уже назван «Гетьман Иван Мазепа».

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