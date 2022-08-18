Президент присвоил имя гетмана Мазепы корвету класса «Ada»

С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы Президент Украины присвоил его имя корвету класса «Ada».

Текст Указа №586/2022 обнародован на официальном сайте Президента Украины.

В нём, в частности, говорится: «Присвоить корвету класса «Ada» Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет – корвет «Гетман Иван Мазепа».

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-ой авиационной бригаде Военно-морских Сил Украины имя Героя Украины полковника Игоря Бедзая.

Фото иллюстративное

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