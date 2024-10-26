Зеленский: 1 декабря каждый украинец получит по 1 тысяче гривен

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение в стране новой программы выплат.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении 25 октября.

«Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутима для каждой семьи в Украине. «єПідтримка» – для всех наших людей: взрослые, дети, каждая семья в Украине. 1 тыс. грн на человека – на семью это выйдет по несколько тысяч гривен», – сообщил он.

Средства, полученные по этой программе, украинцы смогут потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности, коммунальных, и электричества, добавил Зеленский.

«Билеты – это «Укрзалізниця». Украинские лекарственные средства. Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных – волонтёрам, на дроны», — сообщил Президент.

Отмечено, что «все детали должен определить Кабмин и представить всё это людям. Я жду этого в ближайшее время. 1 декабря деньги должны быть у людей».

Одесса News информировала, что 24 октября Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего акцентировал внимание, кроме Плана победы, на создании Плана усиления Украины, в котором значительное место должна занять социальная защита людей.

Кстати, в декабре 2021 года полностью привитые от COVID-19 украинцы смогли получить от государства тысячу гривен для оплаты в фитнес-клубах,спортзалах, зрелищных заведениях и поездок внутри страны.

Видео: официальный сайт Президента Украины

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