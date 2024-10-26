Где эта улица: что для Одессы имя Сергея Параджанова

В 2024 году исполнилось 100 лет со дня рождения Сергея Параджанова. В Одессе в честь известного кинорежиссёра переименован переулок 2-й Магнитогорский в Киевском районе города.

Международное признание Параджанову принёс фильм «Тени забытых предков», снятый на Киевской студии по мотивам произведений Михаила Коцюбинского. Это романтическая и трагическая история Ивана и Марички – гуцульских Ромео и Джульетты.

Фильм вышел в 1964 году на украинском языке и не был дублирован на русском, что было для того времени почти неслыханным. Параджанов сразу стал знаменитостью, а власть увидела в нём украинского националиста.

Впоследствии Параджанов шутил о себе: я армянин, родившийся и выросший в Тбилиси и сидевший в русской тюрьме за украинский национализм.

В 1973 году советская власть обвинила Сергея Параджанова в украинском национализме и осудила на 5 лет лагерей строгого режима.

В 1991 году получил Государственную премию Украины им. Т. Шевченко (посмертно).

Параджанов был человеком мировой культуры. Свои картины он снимал не только в Украине, но и в Армении, Азербайджане, оставив отпечаток не только в национальной культуре этих народов, но и во всей мировой цивилизации.

В Одессе ежегодно проходят Дни Параджанова. К 100-летию со дня рождения кинорежиссёра Сергея Параджанова в Одесском украинском театре поставили премьеру — одноактный спектакль по его киносценарию «Лебединое озеро. Зона».

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Фото из открытых источников

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