Зеленский подписал закон о запрете российских географических названий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии, который называют важным шагом в деле дерусификации и деколонизации.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады в карточке документа.

Отмечается, что Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О географических названиях» по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населённых пунктах Украины» возвращён 21 апреля с подписью Президента.

Как пояснил нардеп от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, подписанный закон – это системный документ об освобождении Украины от маркеров «русского мира». Согласно закону, российская имперская политика признаётся преступной и осуждается, пропаганда этой политики и её символики запрещается.

По словам Вятровича, закон вступит в силу через три месяца после опубликования, после чего органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от символов «русского мира»: демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы.

Кроме того, должны быть переименованы и населённые пункты, названия которых пропагандируют российскую имперскую политику, её деятелей или пропагандистов.

«В Украине больше не будет названий и изображений, посвящённых суворовым и кутузовым, пушкиным и булгаковым, российским городам и завоеваниям. Ценные памятки будут перенесены в музеи», — написал Вятрович.

Так же, согласно закону, должны быть переименованы населённые пункты, названия которых не соответствуют стандартам украинского языка (вроде Октябрьского или Южноукраинского).

После вступления закона в силу у юридических лиц будет месяц, чтобы изъять символы российской имперской политики из своих названий, документов и символики. В течение трех месяцев российские символы должны исчезнуть и по товарным знакам, пояснил депутат.

Для справки. Верховная Рада приняла этот закон 21 марта 2023 года.

Как сообщала Одесса News, в Украине начался активный процесс очистки общественного пространства от монументов и других объектов, призванных закреплять в Украине российские пропагандистские нарративы.

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