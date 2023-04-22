24-летний одесский наркодилер хотел расширить свою клиентуру среди военных

24–летний мужчина решил организовать себе «бизнес» по распространению опасных наркотиков Альфа-PVP, так называемой «соли» на территории Одесской области, расширив свою клиентуру среди военных, в том числе и пограничников.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Однако «бизнес» у молодого человека не задался: один из военнослужащих, который получил предложение приобрести наркотическую соль, сразу же доложил руководству.

«В ходе контроля за совершением преступления, правоохранителям удалось задокументировать и задержать фигуранта с поличным во время реализации наркотиков покупателю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в квартире злоумышленника был проведён санкционированный обыск, в ходе которого изъяли 1 кг наркотического вещества серо-зелёного цвета растительного происхождения, устройство для употребления, денежные средства в размере 36 600 грн, средства для измельчения наркотиков, пакетики для фасовки, электронные весы и черновые записи.

Фигурант задержан и решается вопрос о сообщении ему о подозрении в незаконном сбыте наркотиков, за что мужчине грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одессе разоблачён заместитель начальника отдела полиции по превентивной деятельности одного из райотделов полиции Одесской области на взятке с наркодельца за смягчение ему наказания.

Фото и видео: Госпогранслужба

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