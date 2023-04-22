Ляшко: Украинцы покупают много успокоительных средств

Министерство здравоохранения Украины наблюдает рост продаж препаратов, касающихся проблем с психическим здоровьем.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона «Единые новости».

«Мы видим рост количества продаж препаратов, касающихся проблем с психическим здоровьем. Люди часто покупают успокоительные, снотворные. И это растёт с начала войны. Мы видим из месяца в месяц рост продаж этих препаратов, и здесь мы также обращаемся ко всем людям с тем, чтобы не спешить покупать эти препараты. Обычно нужно проконсультироваться с семейным врачом. В первую очередь, с психологом, и есть ряд методик, которые позволят улучшить своё психическое здоровье без применения медикаментозного лечения», — сказал Ляшко.

По мнению Министра, ещё с советских времен в обществе была сформирована стигма по обращению к психологу или психиатру, но в американской и европейской культуре психолог является нормой.

По его словам, в Украине это тоже должно стать нормой, особенно после полномасштабного вторжения.

Также Ляшко отметил, что после начала войны наблюдается тенденция к росту среди гражданского населения количества минно-взрывных травм и травм в результате обвалов, значительно увеличилось количество ампутаций верхних конечностей, и это очередной вызов для системы здравоохранения.

Кстати. По инициативе первой леди Елены Зеленской в Украине создана программа ментального здоровья «Ты как?». Она обусловлена потребностью в психосоциальной поддержке не менее 15 миллионов граждан, которые, по данным Минздрава, будут испытывать ухудшение психоэмоционального состояния разной степени тяжести. По экспертным оценкам, 40-50% населения Украины необходима психологическая поддержка разной степени интенсивности.

Одесса News опубликовала ответы Министерства здравоохранения ответили на частые вопросы, связанные с введением с 1 апреля е-рецепта на рецептурные препараты.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod