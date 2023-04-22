Мошенник из Одессы заработал на доверчивых аграриях более 45 млн грн

Жителю Одессы сообщено о подозрении по факту фальсификации документов, их использования и мошенничества.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, по данным следствия, подозреваемый зарабатывал деньги на доверчивых «клиентах» путём якобы предоставления посреднических услуг между аграрными предприятиями в сфере купли-продажи сельскохозяйственных культур.

«Предприимчивый» одессит представлялся посредником, предоставляющим услуги по поиску рынка сбыта или продаж сельхозпродукции, а также услуги в логистической системе транспортировки к месту её приобретения или сбыта.

«Создав ложное впечатление относительно своей порядочности и честности, делец вошёл в доверие к субъектам хозяйственной деятельности, и с декабря 2020 по июль 2022 годов заключил ряд фиктивных сделок в сфере купли-продажи зерновых культур, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства перед заказчиками», — говорится в сообщении прокуратуры.

Для подтверждения действительности своих намерений по поставке товара, фактически покупателю не доставлялся, а используя постоянные связи в сельхозсфере, он подделывал товарно-транспортные накладные.

Такими противоправными действиями мужчина завладел кукурузой, ячменем, пшеницей, подсолнечником общей массой 4 276 тонн, и средствами 6 аграрных предприятий более чем на 45 млн гривен.

В настоящее время решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и наложению ареста на изъятое имущество.

Отмечантся, что в отношении фигуранта на рассмотрении двух судов уже находятся обвинительные акты по совершению им аналогичного преступления – обогащался на фиктивном посредничестве по осуществлению таможенного оформления груза через брокерские фирмы по минимальной цене, а также по факту заведомо ложного сообщения о минировании суда с целью срыва рассмотрения своего уголовного дела.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года на продаже несуществующих бронежилетов для украинских защитников разоблачён житель Одессы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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