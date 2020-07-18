Задержан киберпреступник, обманувший доверчивых одесситов на 0,5 млн грн

Одесские правоохранители арестовали 33-летнего жителя города, члена организованной преступной группы, обманушей граждан более чем на полмиллиона гривен на продаже несуществующих товаров.

Об этом сообщает Управление противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП Нацполиции.

Установлено, что члены группировки реализовывали на торговой интернет-площадке несуществующие мототехнику и комплектующие к компьютерам с использованием фиктивных субъектов хозяйствования. А в функции задержанного входил поиск лиц, на которых открывались банковские карточки. Их реквизиты в дальнейшем использовались в преступной схеме. Также подозреваемый в мошенничестве, начиная с 2018 года, отвечал за снятие денег с таких банковских карточек под наблюдением организатора группы.

Отмечается, что от действий мошенников пострадали почти два десятка доверчивых граждан, им причинён ущерб на сумму более полумиллиона гривен.

Сейчас следователи объявили мошеннику о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, а Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 630 600 гривен.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года киберполиция разоблачила жителя Одессы, который обокрал банк более чем на миллион гривен с помощью компьютера и двух сообщников.

Фото: Управление противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП НПУ