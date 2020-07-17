Куда пойти в Одессе на выходные 18-19 июля

В выходные дни 18—19 июля Одесса, несмотря на карантинные ограничения, предлагает множество разнообразных ивентов.

Как всегда, выбор за Вами!

18 июля всех желающих зовут на массовый субботник, который состоится на склонах возле Чкаловского санатория. В программе – уборка, сборка и установка агитматериала и установка дополнительных урн. Организаторы субботника заверяют, что работы хватит всем. Завершением встречи станет дружный пикник.

Сбор в 10:00 перед спуском по деревянной лестнице к Трассе здоровья.

18 июля в Летнем театре Горсада спектакль «Мамаша на миллион» в исполнении актёров театра на Нежинской, а 19 июля — спектакль «Сумасшедший день».

18 июля Одесский театр юного зрителя будет работать под открытым небом, в собственном театральном дворике. В 20 часов начнутся открытые читки «Японские сказки (14+), а 19 июля в 19 часов спектакль «Экипаж Зелёной волны» (5+)..

19 июля в летнем театре Горсада на открытой сцене покажут чисто-одесский спектакль «Бычки в томате». Начало в 20:00. Стоимость билетов – 250-300 грн.

18 и 19 июля, во время проведения Большого детского дня в Зелёном театре будут представлены две яркие локации из Бессарабии: проект реконструкции старинного этнического болгарского дома “Стара къшта” и «Бессарабия.Буджак». Главная цель проекта – открытие школы народных ремёсел для молодёжи и взрослых, возрождение бессарабских традиций в с.Кубей. Для этого необходимо собрать 150 000 гривен. В поддержку проекта команда музея проведёт в Зелёном театре мастер-классы для детей разных возрастов: изготовление традиционных кубейских кукол мотанок совместно с мастерами; прядение шерстяной нити на веретене; изготовление поделок с традиционными мотивами Бессарабии; изготовление традиционных оберегов «Мертеночки». Также детишки смогут научиться бессарабским играм «Чилик» + «Сопа», «Куран», «Кости». Будут представлены изделия народных мастеров и традиционная вкусная бессарабская выпечка.

18 и 19 июля, в одесском парке им. Савицкого состоится настоящий праздник огня и света — большое фаер шоу и световое неоновое LED шоу от лучших артистов оригинального жанра с 20:30 до 23:00. Адрес: ул. Мельницкая, 32в. Вход: 150 гривен — взрослый, 100 гривен — детский.



18-19 июля в Одессе состоится V Международный турнир по боксу среди юниоров. Спортивное мероприятие посвящено памяти Почётного гражданина Одессы, Героя Украины, заслуженного тренера Украины Бориса Давыдовича Литвака. Турнир будет проходить на базе спорткомплекса Национального университета «Одесская юридическая академия» по адресу: г. Одесса, Фонтанская дорога, 23.



До 19 июля в галерее Одесского литературного музея будет работать выставка современного украинского портрета «Лица». Это коллективная экспозиция, которая предлагает читателям проследить изменения в изображении человека от академической портретной школы до постмодернизма через символизм. В музее напоминают о соблюдении масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции рук.

До 24 июля под открытым небом на территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря выставка Виталия Парастюка «Мой родной город Одесса». Открытие выставки состоится в 16:00 (ул. Успенская, 4б, перед музеем «Христианская Одесса»). На выставке будут представлены графические и живописные работы Виталия Парастюка, посвящённые родному городу. Вход свободный.

До 26 июля в галерее Летнего театра «#ARTODESSA» пройдёт выставка живописи и графики Ольги Котовой и Виталия Кузьмина «Морской город и его обитатели». Ольга и Виталий — известные в Одессе художники и педагоги. Их совместная выставка — лирическая история о городе у моря и его обитателях. «Морской город и его обитатели» — это всем, кто любит Одессу и относится к ней бережно и сентиментально.

До 30 июля в Музее западного и восточного искусства (выставочное пространство RAGTIME 2.0) состоится открытие персональной выставки чёрно-белой фотографии Анны Кореневой «Вглядываясь в себя». Проект посвящён женщинам. Выставка открыта ежедневно, кроме среды. Работает с 11:00 до 17:00 (в будние дни) и с 11:00 до 18:00 (в выходные). Адрес: Пушкинская, 9.



До 2 августа в доме-музее Блещунова выставка мастера-резчика из Луганской области Вячеслава Козака под названием «Капсулы». Основой экспозиции станут традиционные украинские деревянные иконы. Выставочный проект родился как результат эмоционально тяжёлых встреч людей, которые в силу различных обстоятельств оказались по разные стороны фронта на Востоке Украины.

До 2 августа в Музее западного и восточного искусства персональная выставка художника Валерия Юхимова «Закрытие позднего голоцена». Представлены работы автора, выполненные в различных техниках, на разную тематику и с применением разных материалов. Сюжетами работ стали городские и загородные пейзажи.

До 15 августа Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ. Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/. Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн. В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы: Хрусталь; А потом мы танцевали; Монос; Здесь был Саша; Человек, который купил Луну; Приют; Потому что мы мужики; Жалость; Лето 1993; Пылает, пылает, пылает.

До 30 августа в Одесском городском парке им. Савицкого выставка цветов. Можно увидеть яркие композиции из 100 тысяч декоративных растений. Организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи. дрес: ул. Мельницкая, 32в.

До 30 августа в городском парке им. Савицкого выставка гигантских китайских фонарей. Посетителям обещают каждый вечер зажигать гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых и жители подводного мира.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, «Одесса», Думская