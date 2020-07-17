В течение суток измаильские пограничники задержали 5 нарушителей границы

За сутки пограничники Измаильского отряда задержали пятерых иностранцев — нарушителей государственной границы Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Движение двух румынских моторных лодок в украинских водах Дуная обнаружил наряд, который неёс службу на плавучем модульном посту. Пограничники немедленно вышли на катере и задержали правонарушителей. Как оказалось, четверо граждан Румынии на своих плавсредствах шли на отдых, однако «случайно» зашли в Килийское устье реки Дунай.



«Впоследствии стало известно, что перед выходом на воду, румынские пограничники проинструктировали своих соотечественников о том, где проходит государственная граница, но отдыхающие, по их словам, удивительным образом спешили», — говорится в сообщении.

Пятого нарушителя пограничники обнаружили на сухопутном участке границы. Наряд во время службы задержал гражданина Молдовы, который незаконно пересёк госрубеж неподалёку с. Кубей Болградского района.



За нарушение государственной границы на иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении. После решения суда их ждёт процедура реадмиссии и принятия решения о запрете въезда в Украину.

Как сообщала Одесса News, 16 июля 2020 года глава одесской облгосадминистрации Максим Куцый, начальник Южного регионального управления ГПСУ Сергей Ил и командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа проверили, как защищены южные границы Украины.