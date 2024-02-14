В Одесской области у границы с Молдовой задержали автомобиль с «живым» багажом

Во время несения службы пограничный наряд Подольского отряда остановил автомобиль под управлением 50-летнего одессита.

С ним ехали два пассажира из столицы, один из которых выбрал путешествие в багажнике, — сообщает Госпогранслужба.

Как выяснилось, мужчины намеревались незаконно пересечь границу. За услугу доставки на государственную границу с пассажира, сидевшего в салоне автомобиля, водитель просил 400 долларов, а из того, что в багажнике (видимо, за недостаточный «уровень комфорта») – на 100 долларов меньше.

Отмечается, что в отношении двух «пассажиров» составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела направили в суд.

«Относительно водителя в Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.332 Уголовного кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о задержании в ходе реализации оперативной информации пограничниками Подольского отряда двух мужчин вблизи села Станиславка, чьё передвижение к приднестровскому сегменту украинско-молдовской границы обнаружил оператор БпЛА, скорректировавший дальнейшие действия пограничного наряда.

Фото: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy