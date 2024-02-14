Японская фирма Yamaha передала Одесской опере комплект духовых инструментов

Японская компания Yamaha передала оркестру Одесского театра оперы и балета комплект духовых инструментов.

Об этом сообщил в Facebook Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

«В посольстве состоялась церемония передачи в дар комплекта духовых инструментов компании Yamaha оркестру Одесского театра оперы и балета. Нас посетил президент компании Yamaha господин Наката, высокопоставленные представители парламента и правительства Японии, приглашённый дирижёр оркестра господин Йошида», – написал дипломат.

Посол добавил, что состоялся небольшой концерт, на котором прозвучали произведения Мирослава Скорика.

Одесса News информировала, что японский дирижёр Одесского национального академического театра оперы и балета Хирофуми Йошида объявил кампанию по сбору средств для организации гастролей оркестра одесского театра у него на родине.

Фото: Sergiy Korsunsky/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy