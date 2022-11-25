Куда пойти в Одессе на выходные 26-27 ноября

26-27 ноября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

26 ноября — «Колокола памяти» — так называется концерт органной музыки, который состоится в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Начало концерта в 16 часов. Стоимость билетов от 100 до 400 гривен. Адрес театра: пер. Чайковского, 1.

26 ноября в Театре музкомедии состоится спектакль «Империя Ангелов». В основе спектакля сюжет известной книги-бестселлера Бернара Вербера. Работу, посвящённую современному человеку, называют «одой жизни». Главный герой истории, попав на небеса, становится ангелом-хранителем. Его подопечные – бездомный преступник, чувственный писатель-француз и американская девушка, которой судьба вскоре подарит титул «Мисс вселенной». Многие ошибки и жизненные искушения подстерегают на пути каждого из них. Но непросто будет и ангелу, бросающему вызов традиции и посвящающему себя служению людям. Спектакль, полный сложной философии и яркой иронии, никого не оставит равнодушным. Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3. Начало спектакля в 18.00. Стоимость билетов от 150 гривен.

26 и 27 ноября Департамент культуры и туризма Одесского горсовета вместе с Одесским муниципальным музеем личных коллекций им. А. В. Блещунова представит проект “LIVE” от херсонского Центра культурного развития “Тотем”. Проект о человеческом измерении войны. О феномене привыкания к войне и её последствиям, когда люди за пределами Украины устают от контента, связанного с войной, а люди в Украине вынуждены привыкать и адаптироваться к новой страшной реальности. Ознакомиться с выставкой можно с 11:00 до 17:00. Адрес: ул.Польская, 19. Вход в «Квартиру №6» – через ворота. Тел.: (048) 722 10 81 19.

27 ноября Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает на балет «Жизель» Адольфа Шарля Адана. Балет «Жизель», возможно, наиболее романтичное произведение последних столетий. Дирижёр — заслуженный артист Украины Игорь Чернецкий. Солисты — Ольга Воробьёва (Жизель), Дмитрий Шарай (Альберт), Екатерина Бурдик (Мирта), Богдан Чабанюк (Ганс), Елена Пономарёва (мать Жизель). Балет в 2-х действиях с одним антрактом. Длительность 2 часа. Стоимость билетов от 270 гривен. Начало в 16 часов.

До 2 декабря известный одесский фотохудожник Александр Синельников открыл очередную персональную фотовыставку “Осень – моё время” во Всемирном клубе одесситов на Маразлиевской, 7. На выставке представлено более двух десятков работ – одесские пейзажи, дворовые коты, осенние натюрморты. Всех их объединяет красота в простых вещах, которую Александр Синельников мастерски умеет находить в повседневной жизни.

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко, Александр Александров/Одесса News, Александр Синельников, Вячеслав Теняков

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod