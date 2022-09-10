Одесская киностудия отметит День кино показом нового фильма

Одесская киностудия вместе с БФ «Одесса и одесситы» устраивают благотворительный кинофестиваль ко Дню украинского кино.

Все собранные средства пойдут в поддержку детей из семей, вынужденных покинуть собственные дома в результате военных действий.

Именно поэтому каждый билет – ваш личный вклад в благотворительное дело. Донат от 200 грн (оплата на входе).

10 сентября вас ждёт: живая музыка, невероятная атмосфера легендарной Одесской киностудии, а самое главное — хедлайнер мероприятия – кинопоказ фильма «Почему я жив» производства этой студии, обладатель 18 международных наград.

Фильм «Почему я жив» – это величественная история любви, основанная на реальных событиях, произошедших в начале Второй мировой войны в оккупированном Мариуполе.

Начало в 17:00.

Фотографы обеспечат каждого гостя памятной фотографией.

Адрес: Одесская киностудия, Французский бульвар, 33.

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