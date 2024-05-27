Опера Перголези «Служанка-госпожа» в Одесском оперном на украинском языке

Комическая опера в одно действие «Служанка-госпожа» будет поставлена 1 июня Одесским театром оперы и балета.

У заядлого холостяка Уберто двое слуг – очаровательная Серпина и немой Веспоне. Серпина так хочет женить на себе хозяина, что думает только о свадьбе, а не о своих обязанностях. Поэтому уже с самого утра Уберто возмущён тем, что служанка не подала ему завтрак. Она чувствует себя хозяйкой и заявляет, что не будет под его дудку плясать. Раздражённый Уберто приказывает Веспоне найти ему заботливую жену. Умница Серпина быстро реагирует на ситуацию и решает во что бы то ни стало влюбить в себя хозяина. Она уже нашла себе и помощника в лице немого Веспоне…

Выполняется без антракта на украинском языке. Либретто Дженнаро Антонио Федерико в переводе Николая Бровченко.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 12 часам.

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