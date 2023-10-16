В Одесском театре Музкомедии покажут приключения изобретательного Остапа Бендера

22 октября на сцене Одесского театра музыкальной комедии им.М.Водяного покажут мистический трагифарс в 2-х действиях по И. Ильфу и Е. Петрову «Золотой телёнок».

«Золотой телёнок» — продолжение легендарного романа «Двенадцать стульев», в котором по воле авторов «воскрес» их любимый герой — очаровательный и изобретательный аферист Остап Бендер.

На что способен большой комбинатор ради реализации своей мечты — взять вместе пятьсот тысяч на блюдечке с голубой каёмочкой и поехать в Рио-де-Жанейро, — мы и увидим в мистическом трагифарсе, который будет разыгран на ваших глазах.

Вас ждут яркая актёрская игра, остроумные ходы, режиссёрские находки, прекрасная музыка и увлекательный сюжет.

Приходите к 17 часам.

Билеты стоимостью от 100 гривен можно купить здесь.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy