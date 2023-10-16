За жестокое убийство таксистки двое жителей Южного проведут за решёткой 14 лет

Суд признал двух жителей Южного, которым на момент совершения преступления было 17 и 18 лет, виновными в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении и поджоге авто.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Им назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

«Прокуроры в суде доказали, что в декабре 2020 года злоумышленники с целью наживы, заранее приготовив ножи, подошли к ожидающему заказу водителю такси и попросили отвезти в село Любополь Одесского района. Приехав по адресу, который выбрали наугад, с целью завладения деньгами, изверги нанесли потерпевшей многочисленные ножевые ранения. От полученных повреждений 55-летняя женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Раскрывая дальнейшие детали происходившего, прокуратура информирует, что убийцы, убедившись, что водитель такси не подаёт признаков жизни, они забрали 1500 грн и на автомобиле потерпевшей скрылись с места происшествия. В дальнейшем, чтобы скрыть следы преступления, осуждённые решили сжечь автомобиль таксистки. Для этого купили бутылку водки и выехали за пределы населённого пункта, где облили транспортное средство спиртным и подожгли.

В судебном заседании злоумышленники свою вину признали полностью.

Одесса News информировала о жестоком умышленном убийстве из корыстных побуждений 55-летней водительницы такси Инессы Тютюнник.

Фото Одесской областной прокуратуры

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