Уже более 30 судов зашли в порты Большой Одессы по новому черноморскому коридору. Работу нового маршрута обеспечивают ВСУ, ВМС, ГУР и министерства.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что в порты Большой Одессы в субботу и воскресенье, 14 и 15 октября, временным коридором зашли 6 судов.

В частности, 14 октября в черноморские порты зашёл караван в составе трёх судов. Среди них: Max Emperor дедвейтом 91,8 тыс. тонн (портом назначения указан Черноморск); Gloria G, дедвейт – 74,4 тыс. тонн и судно Jolanda дедвейтом 180,6 тыс. тонн.

В воскресенье, 15 октября, временным коридором в порты Большой Одессы также прошёл караван из трёх судов. На этот раз в его составе находился небольшой танкер Mavka дедвейтом 13,5 тыс. тонн. Остальные два судна – это балкеры Kyalami 28,2 тыс. тонн (порт назначения Черноморск) и Manassa Queen – 23,5 тыс. тонн (порт назначения Южный).

Таким образом, число судов, воспользовавшихся новым коридором, объявленным Украиной 16 сентября, на вход в порты Большой Одессы достигло 32. На выход этот показатель сейчас составляет — 21.

Можно констатировать стабильное продолжение работы временного зернового коридора, открытого Украиной без ООН, Турции и РФ, несмотря на угрозы и противодействие России.

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