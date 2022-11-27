Одесса и область остаются в приоритетах врага, несмотря на смещение линии фронта

Одесская область и сам областной центр остаются в приоритетах врага, несмотря на смещение линии фронта существенно к востоку после деоккупации правобережья.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Регион имеет выход к Чёрному морю, где присутствует на боевом дежурстве достаточно существенная корабельная группировка черноморского флота рашистов. Кроме того, регион достаточно системно подвергается ракетно-дроновым атакам. Воздушные беспилотники с моря проводят разведку и пытаются выведать обстановку, в том числе и выискивая системы противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противодесантная оборона побережья, организованная с первых дней полномасштабного вторжения, остаётся актуальной и сегодня, несмотря на малую вероятность вражеской высадки. «В то же время, не исключается проведение диверсионно-разведывательной работы и с использованием водолазных групп противника», — подчёркивает ОК «Юг».

Командование Южным направлением фронта акцентирует внимание на том, что силы и средства защиты региона сосредоточены и организованы для обеспечения безопасности, в том числе с проведением боевых и учебных мероприятий по поддержанию готовности и реагирования на вызовы и угрозы.

Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС наносят огневое поражение по российским оккупантам. По уточнённым данным, в период с 19 по 25 ноября воины уничтожили: личного состава – 88 захватчиков, танков – 4, БМП – 3, ББМ – 1, САУ – 6, прицепной артиллерии – 1, ЗРК – 1 2, АТТ – 10, БПЛА – 4, а также уничтожили 4 хранилища с боеприпасами.

Как сообщала Одесса News, одну из российских ракет С-300 во время массированного обстрела Украины сбили два стрелка из 122-й бригады терробороны ВСУ в Одесской области.

На главном фото боец ВСУ Николай, артиллерист экипажа М 777, уроженец Львова, псевдо «Манияк».

Фото: Генштаб, ВМС, Оперативное командование «Юг» ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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