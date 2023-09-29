В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Чебан, светлая ему память

12 августа 2023 года Южненская громада попрощалась с погибшим 18 марта 2022 года во время выполнения боевого задания в Николаеве жителя села Сычавка Лиманского района Одесской области, боевым медиком взвода морской пехоты Олегом Чебаном.

Об этом сообщили в пресс-службе Южненского городского совета.

Боец воевал в составе 137-го отдельного батальона под Чонгаром. Позже его батальон встал на защиту Николаева. Там Олег и погиб во время авиационного удара.

Одесса News сообщала о гибели 7 августа 2023 года на участке фронта возле села Григоровка Бахмутского района Донецкой области 32-летнего жителя Черноморской городской громады Станислава Кипотя.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

Видео: Южный INFO

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy