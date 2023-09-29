За прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 68 пожаров

В Одесской области за минувшие сутки произошло 68 пожаров, 58 из которых случились в результате возгорания сухой растительности на общей площади 44 935 га.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, 7 пожаров произошли в Одессе.

Спасатели отметили 3 наиболее резонансных пожара в регионе.

Так, 28 сентября в 13:34 поступило сообщение о пожаре в Суворовском районе города Одессы на 19-м км Старокиевской дороги. По прибытию на место вызова было установлено возгорание сухой растительности на ориентировочной площади 2 га. В 14:53 пожар локализован и в 16:21 ликвидирован на площади 5 га. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом. Ущерба нет.

В 13:48 спасатели приняли вызов о пожаре в селе Бурлача Балка Одесского района. Здесь горела не только сухая растительность, но и дворовые сооружения. В 15:05 пожар локализован и в 15:56 ликвидирован на площади 1 Га. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара та же – неосторожное обращение с огнём. Ущерб устанавливается.

В 15:40 поступило сообщение о пожаре в селе Перекрестово Раздельнянского района. Горели кустарники, сухая трава. К счастью, и здесь обошлось без пострадавших людей.

Одесса News информировала о масштабном пожаре вследствие возгорания сухой травы вблизи жилых домов в Киевском районе Одессы 27 сентября.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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