Что будет со зданием сгоревшего одесского колледжа

На заседании Одесского горисполкома, состоявшемся 16 декабря, принято решение организовать комплексное обследование и осуществить консервацию памятника архитектуры — здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса для дальнейшего его восстановления.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

«Прежде всего необходимо в течение двух-трёх недель обследовать несущие конструкции и законсервировать здание. Нужно также создать соответствующий проект, чтобы соорудить временную кровлю и систему водоотвода, причём в самые кратчайшие сроки. Иначе дом Асвадурова как памятник архитектуры можно безвозвратно потерять», — изложил позицию специалистов вице-мэр Пётр Рябоконь.

На заседании также поднимался вопрос открытия транспортного движения по улице Троицкой, где находится здание сгоревшего колледжа, ведь высота стен около 22 метров, а это весьма опасно в случае их обвала.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заметил, что «опыт в сфере реставрации исторических зданий уже есть. В своё время пострадал от пожара дом Руссова, который сначала законсервировали, затем разработали проект реставрации и сейчас восстанавливаем».

Соответствующие проекты и по зданию Асвадурова отправлены в облсовет, поскольку горсовет не может проводить на этом объекте какие-либо работы без согласования, поскольку он находится на балансе Министерства образования.

Как сообщала Одесса News, 14 декабря, ГСЧС Украины в Одесской области завершила работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Продолжается работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара. По состоянию на 16 декабря на стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате пожара.

Кстати. Шестиэтажное здание на углу Пушкинской и Троицкой улиц было построено в 1914 году. Оно входит в список объектов культурного наследия Одессы как «Доходный дом Асвадурова».

Фото: «Одесса», Odessa Online