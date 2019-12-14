Одесские спасатели завершили работы в руинах здания колледжа

14 декабря в 8:00 работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области на своём сайте.

«Всего с начала разборки завала вывезено около 3 тыс. 124 м куб. строительных конструкций. К работам были привлечены 182 чел. и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 чел. личного состава и 8 единиц техники», — говорится в сообщении.

Продолжается работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании колледжа, образованной распоряжением Кабинета Министров Украины от 06.12.2019 №1223-р.

Отмечается также, что с 9 декабря приказом ГСЧС Украины начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области отстранён от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщала Одесса News, СБУ и ГБР 13 декабря проводили обыски в служебных помещениях ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области из-за пожара в колледже. «Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц относительно ненадлежащего исполнения ими служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек».

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области