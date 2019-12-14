Руководители одесской ГСЧС пытались уничтожить документы о cгоревшем колледже

По оперативной информации СБУ, отдельные руководители Главного управления ГСЧС в Одесской области пытались скрыть и уничтожить документацию по проведённой проверке противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Служба безопасности Украины проводит обыски в служебных помещениях ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области из-за пожара в «Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса». Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц относительно ненадлежащего исполнения ими служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для документирования действий должностных лиц проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС. В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Разоблачение злоумышленников осуществлялось совместно с территориальным управлением ГБР в г.Николаеве и прокуратурой», — сообщают в СБУ.

Как сообщала Одесса News, пожар в шестиэтажном здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник 4 декабря в 10 ч. 12 мин. на третьем этаже. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остаётся 8 человек.

6 декабря Кабмин создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге было выдвинуто подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности. 11 декабря Киевский райсуд Одессы избрал ей меру пресечения — домашний арест на срок 60 суток.

По состоянию на 13 января в сгоревшем здании продолжаются работы по расчистке завалов.

Продолжается генетическая экспертиза 11 тел погибших.

ГБР и прокуратура проводят обыски в облуправлении Одесского ГСЧС.