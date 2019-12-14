Первые билеты на Евровидение-2020 «разлетелись» за 20 минут

Продажа первых 23 тысяч билетов на репетиции, полуфинал и финал конкурса стартовала 12 декабря.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

«Первые билеты (онлайн, — ред.) были распроданы в течение двадцати минут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вторая волна продажи билетов на песенный конкурс начнётся в конце января. Последняя партия билетов будет продана в марте.

Стоимость билета на репетицию и полуфинал стартует от 18,5 до 58,5 евро.

Билеты на прямые эфиры шоу стоят от 68,5 до 158,5 евро.

Как сообщала Одесса News, в следующем году песенный конкурс состоится в нидерландском городе Роттердам.