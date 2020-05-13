Мир из-за коронавируса потерял уже 293 тысячи человеческих жизней

На 08.00 13 мая общее число инфицированных COVID-19 в мире составляет 4 342 547 (+62 407 за сутки), умерших — 292 893 (+4 881).

Об этом сообщает Worldometers.info.

Наибольшее количество умерших в США — 83 425 (+1 629), в Великобритании — 32 692 (+627), в Италии — 30911 (+172), Франции — 26 991 (+348), в Испании — 26 920 (+0). Украина второй день подряд занимает 33-е место в мире по количеству людей, подхвативших вирус.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, сам недавно переболевший коронавирусом, сообщил о намерении властей страны снять некоторые из карантинных ограничений, введённых для борьбы с этой заразой.

В Великобритании с 13 мая начинается первый этап ослабления карантина, пишет ТАСС.

Отмечается, что людям будет разрешено заниматься спортом на улице, загорать, совершать поездки на автомобиле к местам проведения досуга. Также незначительно изменятся правила пребывания на улице. Теперь люди, проживающие вместе, смогут проводить время на улице со своими знакомыми, друзьями или родственниками, но в каждом случае лишь с одним человеком и на расстоянии не менее двух метров.

Разрешается играть в футбол, теннис или гольф. При этом контактные спортивные игры − лишь для проживающих вместе людей.

Со среды на работу выйдут представители строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. При этом власти призывают людей меньше пользоваться общественным транспортом и добираться на работу пешком, на велосипеде или на личном транспорте.

Меры будут ослаблены лишь в Англии и пока не затронут Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.

Одновременно с 13 мая увеличены штрафы за несоблюдение карантина с 60 фунтов (около 1,9 тысячи гривен) до 100 фунтов (около 3,3 тысячи гривен) за первое нарушение. При повторных случаях максимальная сумма штрафа может дойти до 3,2 тысячи фунтов (около 105 тысяч гривен).

При этом власти готовятся помещать на карантин всех прибывающих в страну.

Также правительство рекомендовало жителям страны закрывать лица или носить самодельные тканевые маски в местах массового скопления людей, в первую очередь, в магазинах и общественном транспорте.

Согласно опубликованному плану, следующие два этапа послабления карантина стартуют в июне и июле.

В Чехии с 11 мая состоялось масштабное ослабление мер карантинного характера.

По сообщению Укринформа, здесь после двухмесячного перерыва заработали торговые центры, кроме кафе и детских уголков в них, парикмахерские, рестораны и кафе, которые могут обслуживать гостей на уличных террасах. Требование быть в защитных масках остаётся. Парикмахеры должны при обслуживании клиентов носить защитный щиток.

Также правительство разрешило проведение культурных и спортивных мероприятий с участием до 100 человек. На таких же условиях открыты музеи, театры, кино.

В школы вернулись выпускники, которым надо сдавать экзамены.

Железнодорожные и автобусные перевозчики могут возобновлять рейсы международных сообщений. Правда, страны ЕС пока только на стадии поиска договорённостей относительно взаимных поездок.

Эпидемиологи считают открытие торговых центров наиболее рискованным шагом. Если ситуация с новыми заболеваниями будет ухудшаться, темпы снятия ограничений в Чехии замедлятся.

Также с 11 мая смягчили карантин и в Нидерландах. Например, массажисты обязаны работать по предварительной договорённости, чтобы быть уверенными, что клиент хорошо себя чувствует и не имеет симптомов коронавируса.

Разрешается заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе — играть в теннис или гольф. В ресторанах и кафе готовят блюда, которые затем отдают заказчику с собой.

Планируется, что с 1 июня общественный транспорт возобновит свою работу и будет работать регулярно, по обычному расписанию. При этом пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию. Начнут работать также театры, музеи, кинотеатры и рестораны, но должно быть максимум тридцать посетителей, которые будут соблюдать дистанцию 1,5 метра. На террасах могут отдыхать максимум десять человек.

Как сообщала Одесса News, в трёх итальянских муниципалитетах с 12 мая открылись школы и детсады.