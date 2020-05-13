Шмыгаль пообещал продлить карантин после 22 мая

После 22 мая правительство продлит карантин, поскольку Украина ещё пребывает на пике заболеваемости COVID-19.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире «Сніданку з 1+1», пишет Укринформ.

«Официально карантин до 22 мая, но это не окончательная дата. Мы будем продлевать», — заявил он.



По словам Шмыгаля, правительство сейчас разрабатывает, когда будут введены каждый из 5 этапов выхода из карантина.

«Сегодня сложно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идём ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству соотношения заболевавших к тем, кто уже болеет. У нас ещё не было ни одного дня, когда количество выздоровевших превысило или было равно количеству заболевших. Это очень важный этап, переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик», — добавил премьер.

Как сообщала Одесса News, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничительные меры продлили до 22 мая, но с 11 мая действуют определённые ослабления. Для большего понимания населением опасности вируса, власти применили метод психологического воздействия — дезинфицирование парков и улиц.