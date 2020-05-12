Оказывается, в Одессе Куликово поле 2 мая и парк 9 мая закрывали для психического влияния

В Украине закрывали парки и дезинфицировали дороги для создания ощущения тревоги у населения.

В этом признался заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью порталу «НВ», пишут Украинские новости.

«Я когда следил за подобными действиями в Китае, Италии, тоже сидел и думал — на фига? Сейчас я понимаю, зачем это делается, и рекомендую внедрять тоже. Поскольку пока это не делается, люди не понимают проблему. Это психологический эффект», — рассказал он.

По словам замминистра, закрытие парков, запрет на пикники — это метод влияния на психологию населения. Закрывать парки и скверы на период карантина для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19 с точки зрения эпидемиологии не было нужды. Эти меры применили, чтобы психологически повлиять на украинцев и показать масштабы опасности, которую может нанести невидимая инфекция.

«Почему мы не можем запускать сразу общественный транспорт? Не столько меня беспокоит проблема инфицирования в общественном транспорте, а насколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который будет свободно передвигаться, будут даже без необходимости посещать определённые места, то есть на те же рынки «для экскурсии» проедут люди преклонного возраста. Мы это отмечали и знаем, как это происходит. Поэтому большая миграция приводит к нарушению всех принципов карантина», — подчеркнул Ляшко.

«Когда мы закрывали в своё время парки, делали опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько воздействия на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что всё безопасно, люди более психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», — пояснил главный государственный санитарный врач.

Как сообщала Одесса News, 2 мая Куликово поле в Одессе было в 15 часов закрыто якобы для дезинфекции территории.