Скандал: Ляшко напал на Геруса в аэропорту «Борисполь»

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в аэропорту «Борисполь» бывший нардеп Олег Ляшко со своим охранником порвали ему рубашку.

Об этом Герус написал в Facebook.

«Всё нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты — это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться», — отметил политик.

Герус уточнил, что инцидент произошёл в аэропорту «Борисполь», и связывает его с интересами олигарха Рината Ахметова.

Сьогодні випадково побачив у ЗОДі «слугу народа» Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася — через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана! Gepostet von Олег Ляшко am Mittwoch, 6. November 2019

«Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми О.Ляшко меня ожидал в аэропорту «Борисполь», чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивает «немонополиста» и они прибегают ко всё более изощрённым способам, как вести свой бизнес.

Конечно ж, претензия Ляшко — это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле «Роттердам +», что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивали», — отметил Герус.

Оценивая произошедшее, Герус написал: «Поскольку считаю Ляшко наиболее продажным (экс)политиком, то — это хороший индикатор, что и как делать в дальнейшем. А у немонополиста, похоже, там уже совсем крыша поехала, если дошли до такого дна).

Олег Ляшко также на своей странице в Facebook описал ситуацию в аэропорту.

«Сегодня случайно увидел… «слугу народа» Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако проблема от того никуда не делась — из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должно быть расследована и наказана!, — написал экс-нардеп.

Фото и видео: Facebook