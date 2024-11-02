Посмертная репродукция в Украине: сколько это стоит

В проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрено около 190 миллионов гривен на криоконсервацию биоматериала военнослужащих.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Почти 190 млн грн пойдёт на обеспечение права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство, в частности, на забор, криоконсервацию и хранение репродуктивных клеток военнослужащих», — сказал Ляшко.

Кроме того, в следующем году планируется продолжить проект по зубопротезированию и зуболечению военнослужащих и ветеранов. На него предусмотрено 700 млн. грн., — сказал министр.

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